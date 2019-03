© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Kostas Manolas appare sempre più lontano dalla Roma. Atletico Madrid e Manchester United sono pronti a darsi battaglia per il centrale greco, ma occhio alla pista Juventus. I bianconeri infatti - scrive Tuttosport - da tempo si muovono a fari spenti, complice anche il buon rapporto con l'agente del giocatore Mino Raiola. La Roma attende di capire come finirà il campionato. Ranieri, in quest’ottica, nel post-gara di Ferrara è stato più che esplicito: "Senza Champions si cambia aria in parecchi". E Manolas, senza l’Europa che conta, sa che non otterrebbe lo stipendio da top player che chiede da mesi.