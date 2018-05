Roma, Manolas: "Qua sono felice. La Juve ha una mentalità più forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato a Sky Sport toccando diversi temi di casa giallorossa: "Le mie condizioni? Oggi ho corso, domani faccio una prova col gruppo. Darò il massimo per essere convocato. I 18 punti di distanza dalla Juve? Loro sbagliano poco soprattutto contro le piccole, sono quelle le partite decisive per lo Scudetto. Inoltre sono abituati a vincere, hanno una mentalità più forte di noi. La Roma in Champions? Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, che merita di stare in alto. Peccato per la partita di andata col Liverpool, ma il prossimo anno ci riproveremo. Il gol al Barcellona? Una notte bellissima che ricorderò per sempre, ma spero di viverne presto altre così. Dybala-Higuain? Due giocatori fortissimi, hanno qualità straordinarie. Ma se noi saremo al 100% non avremo problemi. Dzeko? E' un attaccante fortissimo che ha tutto, velocità, forza, tecnica, intelligenza... E' un attaccante completo. Schick? Ha avuto problemi fisici, ci ha messo un po' per superarli. Poi adattarsi a Roma non è semplice, lui però ha qualità e potrà far vedere tante cose belle. Alisson? In Italia è il migliore sicuramente, con tanta differenza rispetto agli altri. Ora deve far vedere queste qualità anche nei prossimi anni, ma per me è uno dei più forti al mondo. Il mio futuro? Io cerco sempre di fare il massimo per la squadra. Col rinnovo sono più tranquillo, a Roma sono felice ma nel calcio non si sa mai. Io, però, sono molto contento qua".