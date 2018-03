Roma, Manolas ricorda Astori: "Ho dedicato a lui il mio gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha commentato così la vittoria per 3-0 contro il Torino ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo non abbiamo creato niente, non siamo entrati con la testa giusta. Abbiamo colpito alla prima occasione e questo ci ha sbloccato. Dobbiamo giocare in verticale, andare in profondità: lavoriamo su questo, ma dobbiamo dimostrarlo anche sul campo. Dopo l’1-0 abbiamo giocato bene”.

Un gol per Astori: “Dispiace tantissimo per il ragazzo che era, un professionista sempre col sorriso: ho dedicato il gol a lui, con cui ho condiviso anche la camera. Siamo professionisti, andiamo avanti: la vita è così”.