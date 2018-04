Roma, Manolas: "Salah un grande amico. Ma dobbiamo neutralizzarlo"

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato al sito ufficiale della UEFA. Queste le sue parole sull'ex compagno, oggi al Liverpool, Mohamed Salah: "E' un giocatore straordinario e un grande amico. Ci sentiamo spesso a telefono, gli ho fatto i complimenti per la grande stagione che sta vivendo. Detto questo, io e i miei compagni faremo del nostro meglio per neutralizzare lui e tutti gli altri giocatori del Liverpool. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale, perciò dovremo dare il massimo".