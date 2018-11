Roma, Manolas: "Se vinciamo oggi abbiamo il 90% di qualificarci"

Tuttosport in taglio alto: "Napoli e Inter, che grandi"

Il Mattino sul Napoli: "Delusi? Ma se siamo in vantaggio sul PSG"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Comanda Napoli"

Il Corriere di Bologna titola: "A Verona per la salvezza"

La Nuova Sardegna: "Il Cagliari va a Ferrara per vincere"

AS sul Real Madrid: "Solari torea en Europa"

Kostas Manolas , difensore della Roma, a pochi minuti dalla sfida col CSKA Mosca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : “Cosa significa vincere oggi? È troppo importante vincere. Vincere oggi significherebbe avere il 90% di possibilità di qualificarci, dobbiamo dimostrarlo sul campo. Che partita ci aspettiamo? Sarà diverso rispetto all’andata, fuori casa è sempre difficile ma noi entreremo per vincere. Faremo una grande prestazione, ne sono convinto”.

