© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida cruciale per la Roma di Kostas Manolas, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato della gara di stasera contro il Porto: "Dobbiamo avere l'atteggiamento dell'andata, quando abbiamo fatto una gara perfetta. Dobbiamo entrare in campo con la stessa concentrazione e determinazione, per portare a casa il risultato".

Difesa a tre, come contro il Barcellona. All'epoca segnasti.

"Lo abbiamo provato in settimana per cercare equilibrio: prendiamo gol evitabili e serve qualcosa per non prendere gol facili".

Che partita ti aspetti?

"Sarà molto difficile, ha tanta esperienza in Champions. Loro lottano su ogni pallone, ma noi siamo preparati".