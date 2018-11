Roma, Manolas: "Sono convinto che faremo una grande prova"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off della sfida europea tra Roma e Real Madrid: "Sarà una serata bellissima contro un grande avversario, dobbiamo dare tutto. Sappiamo che in questa competizione tutte le partite sono difficili, adesso dobbiamo dare qualcosa in più per fare risultato e passare agli ottavi. La sfida contro il Barcellona è il passato, conta la prestazione di oggi, dobbiamo fare una grande prova contro una grande squadra e sono convinto che la faremo".