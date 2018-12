Roma, Manolas: “Una big non può prendere certi gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato a Roma Tv dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen: “"Abbiamo preso 2 gol che si possono evitare, che non sono da grande squadra. Se vuoi arrivare tra i primi quattro in classifica e andare avanti in Champions League non puoi prendere gol così, questi gol subiti sono da piccolo squadra. Occasione persa per ripartire? Non c'entra niente che non era importante per la classifica, noi dobbiamo entrare in campo sempre per vincere. Abbiamo perso contro un avversario inferiore, dobbiamo trovare il coraggio per ripartire perché altrimenti così è dura. - continua il greco come riporta Vocegiallorossa.it - Difficile spiegare cosa ci sta mancando, vedo una squadra che in allenamento sa cosa deve fare, poi in partita non riesce a farlo. Non lo so, ci manca il coraggio, dobbiamo avere più personalità. Il Genoa? Partita importantissima, dobbiamo solo vincere ed entrare in campo con la testa giusta, i tre punti sono fondamentali"