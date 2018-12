Roma, Manolas: "Una big non subisce gol come abbiamo fatto oggi"

Risultato finale: Viktoria Plzen-Roma 2-1

Queste le parole di Kostas Manolas, intervenuto nel post partita a Sky Sport: "Prendiamo gol che succedono solo a squadre giovane, prendiamo attacchi immediati. Dobbiamo essere sempre compatti e ad accorciare sull'avversario, ma i gol che abbiamo preso oggi non sono da grande squadra. Non si difende in quattro ma in undici, per questo prendiamo sempre questi gol. Come si riparte? Dobbiamo avere coraggio e trovare serenità, personalità, per uscire da questo momento come abbiamo sempre fatto. Non si può dire solo che si tratta di sfortuna, è anche vero che oggi non siamo all'altezza".