Roma, Manolas: "Vogliamo i quarti di Champions. Siamo tutti leader"

Queste le parole di Kostas Manolas, difensore della Roma, in un'intervista pubblicata sul profilo Twitter del club giallorosso:

Si sente un leader della squadra?

"Siamo tutti leader, chi gioca e chi non gioca, dobbiamo tutti aiutare il club".

Dove potete arrivare in Champions League?

"Quella contro il Porto è stata una bella partita, peccato per la rete subita, se ci riprovassero mille volte non rifarebbero mai quel gol. Comunque dobbiamo giocare la partita di ritorno e vogliamo passare il turno".

Quale giocatore stima nel tuo ruolo?

"Dico Sergio Ramos".

Preferisce giocare un una difesa a 3 o a 4?

"Posso giocare anche a 3, ma preferisco senza dubbio quella a 4".

Il gol contro il Barcellona?

"Per il momento è il gol migliore della mia carriera, è stato un gol meraviglioso per tutti, sono diventato l'uomo più felice al mondo. Lo avrò rivisto tantissime volte".

Chi è stato il calciatore che l'ha messa più in difficoltà? E il più forte con cui ha giocato (Totti escluso)?

"Ibrahimovic, Messi e Benzema. Sul giocatore più forte con cui ho giocato dico Maicon".

Cosa pensa quando un difensore la salta e prova a riprenderlo?

"Io cerco di fare il mio lavoro, se faccio dei buoni recuperi penso delle cose dentro di me".

Rimpianto con la Roma? Soddisfazione?

"La mancata finale dell'anno scorso in Champions League. Sulla soddisfazione, a parte Roma-Barcellona, dico il 4-1 nel derby".