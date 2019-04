Roma, Manolas vuole restare. Pronta la trattativa per il rinnovo

© foto di Federico Gaetano

Secondo le informazioni riportate da Leggo, Kostas Manolas non dovrebbe lasciare la Roma nella prossima finestra di mercato. La clausola da 36 milioni, che libererebbe il difensore greco, fa gola a diversi club, ma Manolas si trova benissimo nella Capitale e non vuole separarsi dai giallorossi. A questo punto potrebbe entrare nel vivo la trattativa per il rinnovo, che porterebbe l'ingaggio da 3 a 4 milioni.