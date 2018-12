© foto di Giacomo Morini

Movimenti in vista per la difesa della Roma a gennaio. Il centrale Ivan Marcano potrebbe già lasciare: acquisto deludente dell'estate giallorossa, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe andare al Siviglia e regalare alla Roma anche una plusvalenza. Per la sostitutizione ci sono Iago Maidana, ventiduenne dell'Atletico Mineiro dove è in prestito dal Sao Paulo, e Matija Nastasic dello Schalke 04.