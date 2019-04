© foto di Federico Gaetano

Il giocatore della Roma Ivan Marcano ha commentato ai microfoni di Roma TV dopo la vittoria contro l’Udinese: “Veniamo da una partita difensivamenta importante a Genova, abbiamo dovuto cambiare per necessità con Jesus terzino destro e io a sinistra, non sono le nostre posizioni abituali. È andato comunque tutto bene. Ranieri ha chiesto a me di spingere di più? No, sono situazioni di gioco. Per Jesus era difficile, era a piede invertito. Mai fatto il terzino? Sì, da giovane più volte. Prima della partita avevo un po' di ansia, era da tanto, ma è andato tutto bene. Cosa è cambiato difensivamente con Ranieri? Stiamo subendo meno gol ma vorrei spezzare una lancia in favore di Di Francesco, anche con lui curavamo tanto la fase difensiva, anche se le cose non sono andate sempre bene. Ora l'Inter? Fino a due settimane fa l'obiettivo Champions era lontano, ora è molto vicino. Andremo a Milano con tanta fiducia nei nostri mezzi".