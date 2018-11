Roma, Marcano può partire: non gioca ma ha mercato in Spagna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul futuro di Marcano direttamente da La Gazzetta dello Sport. Il difensore ex Porto è arrivato alla Roma da svincolato, ma in 16 partite è stato impiegato solo tre volte, scivolando al momento dietro a Juan Jesus. Lo spagnolo perciò, come accadde un anno fa a Moreno, potrebbe partire, ma a differenza del messicano – su cui il club ebbe una piccola minusvalenza – proprio per essere arrivato a zero potrebbe portare un "più" a bilancio, anche perché a 31 anni, fresco campione di Portogallo nella scorsa stagione col Porto, ha ancora parecchio mercato in terra iberica.