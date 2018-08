Roma, Marcano: "Spero di essere d'aiuto ai miei compagni questa sera"

21.10 LIGUE 1 - Non solo Andreas Cornelius. C'è la firma di Yann Karamoh dall'Inter al Bordeaux, attesa l'ufficialità. 21.09 LIGA - Il Leganes, club di Primera Division spagnola, ha preso Recio dal Malaga. Contratto di quattro stagioni per il centrocampista. 21.03 LIGUE 1 -...

Oggi in TV, gli anticipi di serie A e serie B

Juve verso il 4-2-3-1 col Parma: debutta Emre Can, dubbio in attacco

Napoli, Diawara scalpita: vivo il ballottaggio con Hamsik per la Samp

Torino, Zaza non è al top: con la SPAL ancora Iago Falqué

Bologna, i convocati di Inzaghi per l'Inter: Valencia recupera

Crespo: "Lazio, girone tosto ma non sottovaluterei quello del Milan"

Inter, i convocati per il Bologna: Asamoah recupera, c'è anche Joao Mario

Milan, slitta l'esordio dal 1' dei nuovi: Caldara e Laxalt in panchina

Portogallo, i convocati la Nations League: out CR7, c'è Cancelo

Napoli, Fabiàn verso il recupero: primo allenamento in gruppo

Juve, i convocati per il Parma: Pjanic recuperato, out solo Spinazzola

Parma, i convocati per la Juventus: c'è Gervinho

Oggi sarà il debutto. Come ti senti? "Siamo sempre tutti pronti a scendere in campo e spero di essere d'aiuto ai miei compagni questa sera".

Come avete preparato la sfida? "Penso che abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo avuto tempo per capire i nostri errori e stasera sarà un'altra sfida".

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

