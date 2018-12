Roma, Marcano verso il ritorno in Spagna: ci pensa il Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A dispetto delle parole del suo agente di oggi ("Nessun approccio con altri club. Vuole solo la Roma") il futuro di Ivan Marcano sembra distante dalla Capitale: il difensore era arrivato alla Roma in estate dal Porto e ora potrebbe lasciare l'Italia per tornare in Spagna, visto che stando a Sky il Siviglia vorrebbe rinforzare la propria difesa e lo spagnolo 31enne potrebbe essere una buona opportunità.