© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz è il nome caldo per l'attacco della Roma. Il brasiliano del Real Madrid, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è il profilo giusto per il ruolo di vice-Dzeko all'interno della rosa di Paulo Fonseca. Una pista di mercato che può concretizzarsi con il club spagnolo che è pronto a concedere il giocatore in prestito gratuito per sei mesi, mentre rimane da definire la situazione dell'ingaggio. Diaz, infatti, ha uno stipendio da quattro milioni di e mezzo a stagione e metà dovrebbe essere corrisposto dalla società giallorossa.