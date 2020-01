© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz resta il grande obiettivo della Roma per il ruolo di vice-Dzeko. Se i giallorossi riusciranno a liberare la casella in attacco attualmente occupata da Nikola Kalinic (assai difficile da piazzare a gennaio), partirà immediatamente l'assalto al giovane talento inutilizzato dal Real Madrid e scaricato pubblicamente da Zidane nella giornata di ieri .

Domanda e offerta - Per trovare la quadra serve però che i blancos abbassino le loro pretese, dato che in questo momento il prestito oneroso a 7 milioni di euro, con il riscatto a 40, non rientra nel budget del ds Petrachi, più propenso invece a ragionare su un prestito sino al termine della stagione. Sarà necessario, sempre in tal senso, anche uno sforzo economico dello stesso giocatore ex Olympique Lione. Lo riporta Il Messaggero.