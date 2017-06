Roma, Mario Rui: "Napoli interessato? Non so nulla, adesso sono in vacanza"

Non è da escludere che Mario Rui possa lasciare la Roma durante la prossima finestra di mercato, con il Napoli possibile club interessato.

Lo stesso terzino ex Empoli, interpellato in proposito dalla redazione di Radio Kiss Kiss, ha però sorvolato: "Ho 4 anni di contratto, non so nulla del club azzurro. Non c'è nulla e ho una sola certezza: ora sono in vacanza".