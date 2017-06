Roma, martedì incontro con Totti per definire il suo nuovo ruolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo una breve vacanza in giro per la Francia con la famiglia, Francesco Totti rientrerà domani a Roma. Martedì sarà anche il giorno del ritorno da Boston della dirigenza giallorossa, che fisserà subito un incontro con la bandiera capitolina per definire il suo ruolo all'interno del club. A riportarlo La Repubblica.