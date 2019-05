Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo: "Indubbiamente è stata una settimana che ha generato un tumulto di emozioni, ma dobbiamo trasformarle per raggiungere la vittoria".

Sono scelte difficili?

"Sono scelte che non vengono comprese, dolorose e difficili emotivamente. Lo stesso De Rossi ha però voluto riportare l'attenzione su questa gara per poter raggiungere un obiettivo e onorare al meglio un capitano come lui".