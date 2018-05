Roma, maxi offerta del Marsiglia per Manolas: il difensore rifiuta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'ennesima stagione di livello con la maglia della Roma, si torna a parlare di Kostas Manolas in chiave mercato. Come riporta footmercato.net, il greco è stato cercato con insistenza dall’Olimpique Marsiglia con un’offerta da 7,5 milioni di euro per il contratto e al pagamento della clausola di rescissione da 36 milioni, respinta però al mittente da Manolas. Su di lui resta vivo l'interesse anche di Chelsea, Borussia Dortmund e Juventus.