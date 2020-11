Roma, Mayoral si sblocca e poi ci prende gusto. Ma non chiamatelo più vice-Dzeko

Finalmente, Borja Mayoral. Nel rotondo 5-0 rifilato dalla Roma al Cluj, l’attaccante spagnolo è riuscito a sbloccarsi. Non che l’attesa sia stata infinita: finora, l’ex Real Madrid aveva giocato 156 minuti con la maglia dei capitolini, tutt’altro che un’infinità. Ma il gol, per uno che di mestiere gioca lì davanti, serve eccome, anche a livello di fiducia. Sua, dell’allenatore e della squadra. Poi è arrivato anche il secondo, e allora tanto meglio.

Non è un vice Dzeko. Forse perché uno che sostituisca davvero il bosniaco è quasi impossibile da trovare. Messa in cascina la doppietta, c’è forse da togliere questo dubbio. Mayoral è un giocatore completamente diverso da Edin, lo si è visto anche stasera: in una prova ovviamente positiva, ha dato un apporto tutto sommato marginale alla manovra, defilandosi spesso e volentieri, delegando a Mkhitaryan (che vice Dzeko può esserlo nell’animo, non ovviamente nel fisico). Salvo poi essere letale in area. E forse è proprio lì che si può individuare l’utilità di Mayoral, ribadita dalla doppietta di oggi: più che un ricambio per il capitano, un’alternativa per cambiare il modo di giocare della Roma. Se poi segna una doppietta, niente da obiettare.