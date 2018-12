Prestiti con diritto di riscatto o scambi: sarà così il mercato di gennaio della Roma. Questo è quanto è emerso dal summit fra Monchi e James Pallotta andato in scena a Boston nei giorni scorsi. Tra i nomi che circolano per i giallorossi oltre a Sanogo dello Young Boys e Batshuayi del Valencia (ma di proprietà del Chelsea), riprende quota, secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, quello di Luis Muriel, ex Samp e Udinese oggi al Siviglia ma tutt'altro che centrale nel progetto tecnico andaluso. Per l'estate, invece, occhi puntati su Christian Kouamè del Genoa.