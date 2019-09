Roma, mercato forza 10 e il saldo di Petrachi è positivo

Cala il sipario sul mercato estivo ed è tempo di bilanci. Sempre parziali sia chiaro. Le risposte definitive arriveranno sul campo. Una cosa è certa tanti calciatori sono arrivati (10) e altrettanti ne sono usciti. Scoppiettanti le ultime 24 ore di mercato della Roma con la doppietta Kalinic-Mkhitaryan.

ENTRATE - “E’ un anno zero” aveva dichiarato Petrachi il giorno della sua presentazione. Ed effettivamente è stato così. Rosa rivoluzionata, panchina anche e lo stesso possiamo dire del management. All’indomani del cessare delle trattative, però, tutti i riflettori sono sul parco giocatori acquistati. Ben dieci i colpi del diesse ex Torino e provenienti da da Italia (4), Inghilterra (3), Spagna (2) e Turchia (1) . Un mix di giovani promesse e qualche scommessa. La nuova Roma potrà contare su Spinazzola, Diawara, Pau Lopez, Mancini, Veretout, Cetin, Zappacosta, Smalling, Kalinic e Mkhytarian. Una spesa totale di 90 milioni tra acquisti a titolo definitivo e prestiti. Insomma, non sarà poco il lavoro di Fonseca nei prossimi giorni anche se potrà contare su una rosa decisamente ridotta vista la partenza di molti giocatori per gli impegni con le rispettive Nazionali.

USCITE - Il vero banco di prova del diesse della Roma, però, erano le uscite. I due anni di Monchi avevano lasciato in eredità tantissimi giocatori svalutati rispetto al loro arrivo. Da Schick a Gonalons, passando per Coric, Nzonzi e Defrel. Tutti calciatori piazzati da Petrachi. Anche in questo caso le cessioni, infatti, sono state dieci e se la spesa per gli acquisti è stata di 90 milioni, sono 97,2 quelli guadagnati da chi ha lasciato Trigoria. Dunque un saldo attivo per il mercato giallorosso e necessario per dare respiro a un bilancio che il prossimo anno non godrà degli introiti da Champions League. Ora la prova del nove, capire se gli acquisti fatti da Petrachi potranno essere funzionali o meno al gioco del tecnico e di conseguenza mirati a un ritorno nell’Europa dei grandi. Perché, almeno per quest’anno, l’obiettivo della Roma resta rientrare tra le prime quattro. Poi si vedrà.