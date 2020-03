Roma, mercato in stand-by: è presto per parlare dei riscatti di Smalling e Mkhitaryan

Il mercato della Roma è in stand-by. Da una parte l'emergenza sanitaria, dall'altra le incertezze sul cambio di prorpietà. Ecco perché, riporta Il Messaggero, ancora è presto per parlare dei riscatti di Smalling e Mkhitaryan. E ciò al netto delle valutazioni di partenza (29 milioni per il difensore, 25 per il centrocampista) ritenute fuori budget. Non conoscendo il futuro business-plan di Friedkin è tutto fermo. Si può dunque chiedere il rinnovo di un prestito (leggi Zappacosta) ma altro non è possibile, anche alla luce della corsa in salita al quarto posto.