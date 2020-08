Roma, mercato nelle mani di Fienga ma in futuro occhio a Paratici, Ausilio o Giuntoli

vedi letture

Il prossimo mercato della Roma, il primo dell'era Friedkin, sarà guidato dal CEO Fienga e dall'attuale team manager Morgan De Sanctis. Nessun inserimento in società almeno fino alla prossima stagione, quando il nuovo presidente darà l'assalto a un big italiano. La rosa di nomi tra cui scegliere coinvolge Paratici della Juventus, Ausilio dell'Inter o Giuntoli del Napoli. Dall'estero, l'unico nome in corsa resta Planes, che ora potrebbe lasciare l'incarico al Barcellona soprattutto a causa dell'aria di rivoluzione che si respira in Catalogna dopo l'8-2 subito contro il Bayern in Champions. A riportarlo è Il Messaggero.