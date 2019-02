Roma-Milan, formazioni ufficiali: Piatek-Dzeko. C'è Schick, torna De Rossi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roma e Milan si sfidano nel posticipo della domenica sera di Serie A. I giallorossi di mister Di Francesco devono mettersi alle spalle il clamoroso ko in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre i rossoneri vogliono dare continuità alle ultime prestazioni e viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo aver battuto il Napoli nella seconda competizione continentale. La formazione romanista si affida a Schick nel pacchetto dei tre alle spalle dell'unica punta Dzeko, torna De Rossi che mancava in campo da ottobre. Il Milan schiera il pistolero Piatek dal 1', come avvenuto in coppa, confermato Paquetà a centrocampo. C'è Calhanoglu in attacco insieme ai due ex Genoa, Piatek e Sus

Le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Schick, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. All. Di Francesco.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.