© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Javier Pastore e Diego Perotti in campo dal primo minuto nella sfida dell'Olimpico contro il Milan. Paulo Fonseca sorprende e lascia in panchina Alessandro Florenzi, consegnando a Zaniolo la corsia destra offensiva. Stefano Pioli conferma l'11 sceso in campo contro il Lecce: ancora panchina per Piatek, confermato anche Conti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu.