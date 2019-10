Roma-Milan, i voti ai tecnici - Fonseca fa di necessità virtù e vince

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di rabbia e determinazione. Nonostante i tantissimi infortuni e le fatiche di Coppa, la Roma ottiene una vittoria importantissima contro un Milan sempre più in crisi, punito da una serie impressionante di errori individuali. Quinta sconfitta in campionato per i rossoneri in nove partite: Dzeko sblocca nel primo tempo, nella ripresa il botta e risposta tra Hernandez e Zaniolo fissa il punteggio sul 2-1.

Paulo Fonseca 7 - Nelle difficoltà si vedono i grandi allenatori. Gli infortuni hanno falcidiato la sua Roma, ma il tecnico portoghese non si scompone e mette in campo una squadra ordinata, che non rinuncia mai a giocare. E i risultati, finora, lo premiano: quinto posto in classifica, a un solo punto dal Napoli, e una fiducia che cresce settimana dopo settimana. Pastore (quasi) rigenerato, Dzeko e Zaniolo leader e centrali nel progetto. Un avvio così, probabilmente, se lo aspettavano in pochi.

Stefano Pioli 5,5 - Non è riuscito a dare la scossa al Milan. Questo dicono i risultati (un punto in due partite) e la prestazione dei rossoneri all'OIimpico. Una squadra a cui mancano punti di riferimento e che commette troppi errori: c'è un po' di inesperienza, ma anche una evidente mancanza di personalità. Paquetà e Suso, i due giocatori che dovrebbero dare qualità alla manovra, sembrano pesci fuor d'acqua. Forse è il momento di cambiare qualcosa, a cominciare dal modulo. La classifica è davvero preoccupante.