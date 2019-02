Roma-Milan, Zaniolo risponde a Piatek: l'1-1 rimanda discorso Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Milan 1-1 - 25' Piatek (M), 46' Zaniolo (R)

Krzysztof Piatek nel primo tempo, Nicolò Zaniolo nel secondo. Roma e Milan si dividono la posta in palio all'Olimpico, chiudendo la contesa sull'1-1. Risultato che non decide nulla in chiave quarto posto: i rossoneri occupano ancora l'ultimo posto valido per la prossima Champions con 36 punti, ma i giallorossi restano immediatamente dietro con una lunghezza di ritardo. In piena corsa c'è anche la Sampdoria (a 33 punti, battuta ieri dal Napoli) così come Atalanta e Lazio, a quota 32 e in campo domani rispettivamente contro Cagliari e Frosinone.

Le scelte di formazione. La compagine romanista si affida a Schick nel pacchetto dei tre alle spalle dell'unica punta Dzeko, torna De Rossi che mancava in campo da ottobre. C'è Karsdorp, out Nzonzi e Cristante causa squalifica. Il Milan schiera il pistolero Piatek dal 1', come avvenuto in coppa, confermato Paquetà a centrocampo. C'è Calhanoglu in attacco insieme ai due ex Genoa, Piatek e Suso. In difesa, invece, spazio a Calabria e Rodriguez sulle corsie.

Meglio i padroni di casa in avvio. La Roma prova a imporre il proprio gioco e Pellegrini cerca la conclusione su punizione, Bakayoko di testa devia oltre la traversa. Nell'azione successiva De Rossi resta a terra in area, in seguito alla manata fortuita di Piatek. L'arbitro ferma il gioco per far entrare i soccorsi del caso, ma anche il VAR non segnala irregolarità. L'inizio giallorosso è tuttavia positivo: Pellegrini che al volo cerca l'angolo su cross di Dzeko ma è respinto da Ricardo Rodriguez, poi al 15' ci prova Dzeko da posizione defilata trovando però la respinta di Donnarumma in corner. La squadra capitolina si fa preferire dalla metà campo in avanti, ma dietro vacilla perché Fazio mette in difficoltà Olsen con un retropassaggio mentre al 18' Manolas si fa ammonire per un fallo su Kessiè dopo un controllo errato.

Milan avanti, poi Donnarumma salva su Zaniolo. L'equilibrio si rompe al 25', quando Paquetà ruba palla a Pellegrini sulla corsia di sinistra mettendo la palla al centro. Implacabile Piatek che anticipa Fazio e colpisce al volo rendendo vano l'intervento di Olsen. Esplode Gattuso mentre l'Olimpico cade nello sconforto per qualche istante, ma la Roma continua ad attaccare: al 35' Zaniolo col sinistro cerca l'angolo ma Donnarumma intercetta, un attimo dopo Florenzi ci prova dalla distanza ma la conclusione è centrale e facile preda del portierone milanista. Nel finale l'estremo difensore è ancora protagonista: salva in successione sul colpo di testa angolato di Schick e sulla successiva ribattuta di Dzeko, permettendo al Milan di tornare negli spogliatoi avanti per una rete a zero. Fischi, invece, per la Roma quando l'arbitro Maresca ha fermato il gioco al 45'.

Il pari a inizio ripresa, rischio Kolarov. La formazione di casa riesce immediatamente a trovare la rete dell'1-1: Fazio innesca Karsdorp sulla destra, palla al centro per Schick che di tacco impegna Donnarumma dopo il tocco di Musacchio, la palla danza sulla linea di porta e Zaniolo è abile a spingere la sfera in fondo al sacco. Al 53', però, Kolarov rischia di rovinare tutto regalando un rigore al Milan per una spinta su Kolarov dopo un contrasto. Maresca fa proseguire ma Paquetà è sanzionato con l'ammonizione per proteste, a cui segue poco dopo il giallo a Pellegrini per un fallo proprio sul brasiliano.

I cambi. Di Francesco richiama in panchina Florenzi al 65' per El Shaarawy, mentre Dzeko impegna di testa Donnarumma sugli sviluppi di un corner poco prima dell'ammonizione a Kessié per irregolarità su Pellegrini. Nel finale la Roma attacca, il Milan fatica a impostare la manovra e Gattuso corre ai ripari schierando Castillejo per Paquetà. All'81' Schick lascia il campo per fare spazio a Kluivert, cinque minuti dopo Karsdorp fa spazio a Santon. Gattuso esaurisce le sostituzioni all'88': Cutrone rileva Piatek, così come Laxalt rileva Suso.

Palo di Pellegrini, Laxalt sfiora il gol. Dove non arriva Donnarumma, c'è il legno a fermare la Roma. Al minuto 82 il centrocampista colpisce di testa verso il secondo palo, il portiere del Milan non può nulla ma viene graziato dalla fortuna. Così come viene graziato lo stesso Pellegrini un secondo dopo: già ammonito, commette un fallo da giallo da Suso ma il direttore di gara non estrae il secondo giallo dal taschino. Al 90' Castillejo manda in porta Laxalt, controllo dell'ex genoano e tiro sul primo palo ma Olsen fa buona guardia. Nulla da fare, dunque, per la Roma e per il Milan: al triplice fischio finale la situazione è di 1-1.