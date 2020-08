Roma, Milik il preferito per sostituire Dzeko: Under e Veretout nella trattativa

Quale sarà il futuro dell'attacco della Roma? Tutto passa dalla permanenza o meno di Edin Dzeko. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, se il bosniaco dovesse partire, la Roma avrebbe già trovato il sostituto ideale: Arkadiusz Milik. L'attaccante del Napoli è il preferito della Roma, soprattutto adesso che lo sponsor principale del polacco alla Juventus, Maurizio Sarri, non c’è più. A Trigoria avrebbero anche le pedine di scambio ideali (Under e Veretout) per abbassare la quotazione che De Laurentiis (50 milioni) dà al centravanti.