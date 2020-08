Roma, Milik può liberare Dzeko per la Juventus. Under verso il Napoli

Arek Milik si avvicina alla Roma, con i giallorossi che stanno anche trattando la cessione di Under al Napoli per completare l'offerta con 15 milioni cash per ottenere il cartellino del polacco. Il club romanista si sta muovendo concretamente perché Dzeko sembra indirizzato verso la Juventus, con Pirlo che lo avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza dopo la firma come tecnico bianconero. A riportarlo è Sport Mediaset.