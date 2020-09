Roma-Milik verso la fumata bianca. L'attaccante ha già parlato con Fonseca

Arek Milik, spiega il Corriere dello Sport, in attesa dell'esito delle visite mediche ha già parlato col tecnico della Roma Paulo Fonseca per capire cosa il portoghese si aspetta da lui. Ovviamente i movimenti e gli schemi della Roma dovranno cambiare, visto che Milik è attaccante che ama giocare dentro l'area di rigore e che comunque ha caratteristiche ben diverse da quelle di Dzeko. In attesa dell'ufficialità, ad ogni modo, è già andato in scena un contatto fra l'allenatore della Roma ed il suo nuovo centravanti titolare.