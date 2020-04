Roma, Mirante al bivio: restare a scadenza o cercare un futuro altrove. E Fuzato aspetta

Tra le tante decisioni che la Roma dovrà prendere per il suo futuro c’è anche quella riguardante i pali. Il titolare sarà sempre Pau Lopez, ma le incognite sono sul suo vice. Già, perché Mirante ha il contratto in scadenza nel 2021 e il prossimo luglio compirà 37 anni. Potrebbe essere addirittura la sua ultima stagione e la decisione è tra continuare a fare il secondo dello spagnolo o il titolare da un’altra parte. Fosse per il club giallorosso, Mirante rimarrebbe al suo posto perché con lui la società, al netto di qualche acciacco dovuto all’età, sa di poter contare su un portiere affidabile. Ne è una dimostrazione anche il finale della passata stagione con Ranieri in panchina che lo promosse al posto di Olsen tenendo anche la porta inviolata in 5 delle 9 partite in cui giocò.

La decisione, però, spetta al calciatore che con ogni probabilità si prenderà ancora qualche giorno per poi comunicarla alla società. Da questa dipende anche il futuro di Fuzato. L’agente a riguardo è stato chiaro: “O farà il secondo o andrà via”. Per la Roma la permanenza di Mirante non sarebbe un problema neanche come terzo portiere, ma dovrà comunque fare i conti con la volontà del calciatore che vanta alcune offerte in Italia.