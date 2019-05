Roma, Mirante: "Champions, ci proviamo. All'altezza contro la Juve"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere della Roma Antonio Mirante, autore di una grande prestazione contro la Juventus, ha parlato al canale tematico del club giallorosso: "E' stato difficile, sapevamo che la Juve sarebbe arrivata con la formazione migliore. E infatti nel primo tempo abbiamo sofferto, non riuscivamo a ripartire. Siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol. Nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria perché abbiamo fatto 45' ad alto livello. Per la Champions abbiamo l'obbligo di provarci e sperare che qualcuno davanti faccia qualche passo falso".

La carica dei tifosi?

"Mi fa piacere sentire l'affetto della gente, questo è uno dei fattori che spinge un calciatore a fare sempre meglio. A Roma le cose sono sempre amplificate ed è bello vincere queste gare. Ieri non era facile visti anche i risultati delle altre, invece siamo stati all'altezza"

Il mio momento positivo?

"Va dato merito al mio preparatore che mi tratta come un ragazzino, non mi molla. Io devo sempre fare il mio lavoro e il mio compito sia in allenamento che in gara. Se ti prepari bene le cose possono solo andare bene".

La bella parata nel primo tempo?

"Eravamo scoperti, abbiamo preso l'infilata, sapevo che eravamo in inferiorità. Sono andato a difendere la posizione ed ho avuto anche fortuna, perché Cuadrado l'ha messa bassa. Sulla rapidità Savorani ci allena tanto, anche sui recuperi e la posizione. E' stata una bella iniezione di fiducia, se avessimo subito gol saremmo caduti nello sconforto".