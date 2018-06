Roma, Mirante: "Ci siamo sfiorati spesso. Essere qui ora un orgoglio"

Il neoportiere della Roma Antonio Mirante ha rilasciato un'intervista a Roma TV. "Essere giocatore della Roma è motivo di orgoglio e soddisfazione, è successo nel momento giusto nella mia carriera. L'ho voluto fortemente, ci eravamo sfiorati in passato, è una grande occasione per me. La Roma non mi ha portato tanta fortuna, ricordo sfide accese, non ce n'è una in particolare, ho sempre avuto l'impressione di giocare contro una grande. I tifosi della Roma ti fanno fare tanti punti in più, è un fattore fondamentale".