Roma, Mirante: "Difficile immaginare questa squadra senza De Rossi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Antonio Mirante, intervistato da Sky, ha parlato dell'addio alla Roma di Daniele De Rossi: "Daniele è un capitano in cui ci riconosciamo, si vede da pochissime parti. Speriamo sia una festa per lui, sicuramente sarà commovente, lo sentiamo parte di noi e questo penso lo facciano anche i tifosi. È come se uno di loro smettesse di giocare, è difficile immaginare una Roma senza Daniele, il calcio è questo, sappiamo quello che ci ha dato, che ha dato a questa squadra. Gli si può soltanto voler bene. Ci facciamo forza a vicenda, anche a noi mancherà. Ci sembra giusto godercelo fino alla fine, come sta facendo lui con noi, a volte troppo, l'emozione è grande, lo leggo nei suoi occhi e nei suoi atteggiamenti. Ha dimostrato attaccamento, facendo vedere che persona è".