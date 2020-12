Roma, Mirante: "Il campo dirà dove potremo arrivare. Possiamo dare fastidio"

vedi letture

Antonio Mirante, portiere della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio all'uscita dall'Ospedale Spallanzani dove era ospite per un'iniziativa benefica: "Sto bene. Ho subito una contusione alla mano ma sto recuperando. Non è niente di grave ma per precauzione non abbiamo rischiato. La gara contro il Bologna? Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, siamo in un buon momento e abbiamo dimostrato che quello di Napoli è stato solo un incidente di percorso. Le nostre ambizioni? Dove possiamo arrivare lo deciderà il campo. La mentalità è importante, se abbiamo il giusto approccio, vista la nostra rosa che è molto ampia, possiamo dare fastidio là davanti".