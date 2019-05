Roma, Mirante: "L'eredità di De Rossi? Ci sono Florenzi e Pellegrini..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La lucidità di De Rossi ieri sera? Credo che poi sia crollato a casa". Antonio Mirante, portiere della Roma, ridendo descrive così le emozioni provate all'Olimipico nel giorno dell'addio di Daniele De Rossi ai colori giallorossi. "Nei giorni precedenti si vedeva l'emozione e l'attesa di quello che poteva riservargli lo stadio. L'ha vissuta bene, noi un po' meno perché ci siamo commossi tutti, compresi i calciatori del Parma, questo dimostra il livello del calciatore. Il suo peso nello spogliatoio".

Una caratteristica di De Rossi? "Riusciva sempre a darci quel qualcosa in più, a motivarci e ad arrabbiarsi nel tono giusto. Mi ha fatto impressione durante la prima in campionato, la sua carica agonistica negli spogliatoi prima di scendere in campo, non avevo mai visto tanta grinta. Dentro quella sua carica c'è l'amore per questa maglia".

Chi potrà essere il suo erede? "La Roma, anche vista da fuori, ha sempre avuto l'identità del calciatore romano e romanista. Ci sono giocatori come Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini che potranno ereditare questa responsabilità, ognuno con le proprie caratteristiche. L'esperienza che Totti e De Rossi gli hanno lasciato è importante".

Il mio futuro? "Mi auguro che la mia carriera possa continuare il più a lungo possibile. Non mi aspettavo questo finale di stagione da protagonista, sono contento al livello personale di quanto ho fatto. Speravo nella qualificazione alla Champions League, sarebbe stato il finale perfetto, ma dobbiamo ripartire. Con me in porta dall'inizio saremmo andati in Champions? Apprezzo i complimenti, ma credo sia ingeneroso nei confronti di Olsen. Credo che in generale da quando è arrivato Ranieri le cose siano migliorate, ci siamo compattati in mezzo al campo. Non è demerito di Di Francesco, anzi bisogna ricordare il traguardo della semifinale di Champions raggiunta, probabilmente siamo cambiati mentalmente nell'ultimo periodo. I rimpianti per la Champions ci sono, potevamo vincere le partite contro Genoa e Sassuolo ed arrivare tra le prime quattro".