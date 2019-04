Roma, Mirante: "L'ultima vittoria ci ha rilanciato ma non accontentiamoci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima sfida contro l'Udinese: "La gara d'andata è una partita che ricordo bene, perché è stata la prima con la maglia della Roma. Negli ultimi 30 metri non abbiamo trovato la palla per segnare e ci siamo esposti per il contropiede, la loro arma migliore. Il cambio di allenatore ha portato buone motivazioni all'Udinese, ha fatto molto bene nelle ultime partite. I giocatori sono entrati in forma e hanno ottime individualità in avanti. Il risultato di sabato scorso ci rilancia da un punto di vista della Champions. Dobbiamo essere bravi a non accontentarci. Il mister conosce bene tutte le situazioni e le corde da toccare. Abbiamo un'impostazione diversa rispetto a prima. Se vogliamo lottare ancora per la Champions l'attenzione deve essere un aspetto fondamentale. Il mio ruolo di titolare? Mi sono sempre allenato insieme a Olsen, che è un grande portiere e una persona speciale. Ci alleniamo sempre tutti e tre come se dovessimo entrare in campo da titolari".