Roma, missione in Portogallo per Monchi: piace Battaglia

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proiettato ormai da tempo verso il prossimo mercato giallorosso, il ds Monchi è partito ieri mattina per Lisbona, accompagnato da Federico Balzaretti. Sarebbe naturale pensare ad una missione per Talisca, centrocampista brasiliano di proprietà del Benfica, ora in prestito al Besiktas, avvicinato da tempo alla Roma. Ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la missione portoghese sarebbe servita ad attivare i contatti per Rodrigo Battaglia, centrocampista classe '91 dello Sporting Clube de Portugal.