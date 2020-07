Roma, Mkhitaryan: "Avremmo meritato di più ora restiamo concentrati sulle prossime gare"

Mkhitaryan è sempre più leader nella Roma di Fonseca e lo dimostra anche con le dichiarazioni e con i messaggi social. Dopo il 2-2 contro l'Inter, maturato anche grazie a un suo gol, ha scritto su Twitter questo pensiero: "Bella partita, la squadra ha compiuto un grande sforzo la scorsa notte. Sicuramente avremmo meritato di più, ma restiamo concentrati sulle prossime partite".

Big game, big effort from the team last night. Of course we deserved more, but we keep our heads up for the upcoming matches⚽️👊🏼💛❤️🇦🇲 @OfficialASRoma #asroma #inter #romainter #micki #mickimagic #mkhitaryan #heno #armenia pic.twitter.com/epI9pvFEWl

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) July 20, 2020