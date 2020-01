Roma, Mkhitaryan cerca un posto e conferme: col Torino parte la rincorsa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Cos’è la Lazio? La seconda squadra della Capitale”. A dirlo è Mkhitaryan che non ci ha messo molto per calarsi nella nuova realtà romana come dimostra anche il fluente italiano con il quale parla in allenamento o nelle interviste. Arrivato in estate dall’Arsenal, vuole mettere da parte il 2019 appena concluso con 33 partite e 5 gol, ma provare a strappare un pass di permanenza nella Capitale. A oggi, complice un lungo infortunio che lo ha tenuto fuor 2 mesi e una trequarti piuttosto affollata, non ha avuto modo di mettersi in mostra più di tanto. Eppure l’esordio con rete contro il Sassuolo lasciava ben sperare. Poi, dopo il recupero dalla lesione muscolare, ha messo da parte una serie di prestazioni che non sono piaciute a Fonseca sopratutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Non sono bastati le due marcature da subentrato contro Verona e Spal per far cambiare idea al portoghese che nelle ultime partite gli ha preferito sempre Perotti.

VOLONTA’ - La speranza di Mkhitaryan è di far ricredere allenatore e società. In più non vorrebbe tornare all’Arsenal e gli farebbe piacere restare a Roma, ma per il momento per Petrachi non rappresenta un’urgenza come può essere invece Smalling. Dunque il 2020 dell’armeno avrà un solo obiettivo: cambiare un trend che negli ultimi anni ha spento il suo talento. L’impegno ce lo sta mettendo e dopo aver trascorso le vacanze a Dubai con tanto di preparatore e un Capodanno tranquillo con la moglie, Mkhitaryan è uno dei calciatori migliori degli allenamenti ripresi il 30 dicembre. Anche ieri nella seduta aperta al Tre Fontane è stato più volte ripreso da Fonseca e il suo tattico, Leal, ricevendo molti complimenti e incitamenti per le giocate effettuate. Poco importa se nella partitella a campo ridotto ha poi sbagliato un rigore per un mancato appoggio sul terreno di gioco. Domenica contro il Torino non è più scontata la maglia da titolare per Perotti e l’intenzione di Henrick è di far cambiare idea a tutti, sperando che il prossimo anno a chiamarlo Miki siano ancora gli addetti ai lavori di Trigoria.