Roma, Mkhitaryan ci crede: "Possiamo finire tra le prime quattro, dipende tutto da noi"

Henrikh Mkhitaryan, attaccante attualmente alla Roma ma di proprietà dell'Arsenal, ha parlato nel corso del programma "All the US Soccer News" soffermandosi anche su quest'ultimo finale di stagione che si appresta a cominciare: "Finire tra le prime quattro? Penso che non sia finita e che sta a noi. Abbiamo la capacità per essere tra le prime quattro, sono sicuro che possiamo farcela. Mancano dodici partite, proveremo a vincerne il più possibile. Alla fine della stagione vedremo se ce l’abbiamo fatta. Il nostro obiettivo primario è arrivare tra le prime quattro e fare il meglio in Europa League, in Coppa Italia purtroppo siamo stati eliminati. È difficile, ma credo che tutto sia possibile e faremo il meglio per riuscirci".