"Arrivare in un club come la Roma è una grande opportunità, un nuovo capitolo da aprire nella mia carriera". Queste le prime parole di Henrikh Mkhitaryan, neo attaccante giallorosso, al sito ufficiale della società. "So di che tipo di club si tratta e sono sicuro che raggiungeremo dei grandi risultati insieme”.

Cresciuto nel Pyunik Yerevan, Mkhitaryan ha vissuto due esperienze in Ucraina con Metalurg e Shakhtar Donetsk prima di sbarcare in Bundesliga nel Borussia Dortmund. Nel 2016 si è trasferito in Premier League nel Manchester United per poi passare all’Arsenal nel 2018. Nella Roma indosserà la maglia numero 77.