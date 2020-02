vedi letture

Roma, Mkhitaryan: "Crediamo al quarto posto, ma dobbiamo pensare partita per partita"

Dopo il successo sul Lecce, Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Roma TV: "Era importante vincere per ritrovare fiducia e affrontare al meglio le prossime partite. Non era facile, dobbiamo ritrovare la fiducia di inizio campionato. Si crede al quarto posto? Si certo, però dobbiamo pensare partita per partita e concentrarci meglio. Non dobbiamo pensare che mancano 13 partite, ora testa al Gent, poi al Cagliari - riporta Vocegiallorossa.it -. La squadra ha ritrovato con queste due vittorie la fiducia, ma dobbiamo sempre lavorare per migliorare. Non si smette mai di migliorare, dobbiamo essere pronti a cambiare per ogni avversario che troviamo".