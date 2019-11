© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuno, in casa Roma, si sbilancia sulla possibile conferma di Henrikh Mkhitaryan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la società ha infatti preso tempo e se ne parlerà in estate anche perché se Emery dovesse restare sulla panchina dell'Arsenal non sarebbe un problema mettersi al tavolo della trattativa e prenderlo a un prezzo vantaggioso.