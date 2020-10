Roma, Mkhitaryan e la guerra del Nagorno-Karabakh: "Grazie Salvini per aver alzato la voce"

“Grazie Senatore Salvini per aver alzato la voce”. Così Enrikh Mkhitaryan, fantasista armeno della Roma, ringrazia pubblicamente Matteo Salvini. In mattinata, il senatore della Lega Nord ha chiesto su Twitter un intervento dell’Italia sulla guerra tra Armenia e Azerbaigian per la regione del Nagorno-Karabakh. Il giallorosso, sempre attraverso il social network, è così intervenuto in un tema a lui storicamente molto caro.