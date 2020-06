Roma, Mkhitaryan e la quarantena: "Gli italiani si sono comportati bene. Ora non vediamo l'ora"

Henrikh Mkhitaryan, attaccante attualmente alla Roma ma di proprietà dell'Arsenal, ha parlato nel corso del programma "All the US Soccer News" soffermandosi anche sugli ultimi tre mesi di quarantena: "Gli italiani si sono comportanti davvero bene, hanno fatto quello che il governo gli ha chiesto. Ora va tutto bene anche se stiamo continuando a lottare contro il virus".

Pensa che in Italia si possa riprendere a giocare in sicurezza?

"Il momento è inusuale e non sappiamo cosa succederà realmente. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno della prima partita, abbiamo voglia di tornare alla normalità. Le cose non saranno certo come prima ma dobbiamo fare del nostro meglio per proseguire".